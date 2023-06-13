"الشباب" يوافق على بيع عقد المحترف الغابوني "آرون بوبيندزا"

وسبق لآرون سالم أن لعب لعدة أندية؛ أبرزها بوردو وباو واجاكسيو وتورس الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى البرتغال ويقضي موسمًا هناك، ومنها إلى تركيا وتحديدًا فريق هاتاي التركي الذي نجح معه بتسجيل 22 هدفًا، متصدرًا قائمة الهدافين في الدوري التركي موسم 2020م.