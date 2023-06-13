"الشباب" يوافق على بيع عقد المحترف الغابوني "آرون بوبيندزا"

أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، اليوم الثلاثاء، بيع عقد مهاجم الفريق الكروي الأول الغابوني "آرون بوبيندزا" إلى نادي سينسيناتي الأمريكي.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "وافق مجلس إدارة نادي الشباب على العرض المقدم من نادي سينسيناتي الأمريكي لشراء عقد الدولي الغابوني أرون سالم بوبيندزا خلال فترة التسجيل الحالية".
وتابع البيان: "قدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق".
يشار إلى أن المهاجم الغابوني خاض مع الشباب 17 مباراة في دوري روشن بمجموع دقائق وصل إلى 1243 دقيقة سجل خلالها 11 هدفًا.
وانضم الدولي الغابوني "آرون سالم بوبيندزا" لصفوف فريق الشباب في صيف 2022، لمدة ثلاث سنوات، قادمًا من نادي العربي القطري.
وسبق لآرون سالم أن لعب لعدة أندية؛ أبرزها بوردو وباو واجاكسيو وتورس الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى البرتغال ويقضي موسمًا هناك، ومنها إلى تركيا وتحديدًا فريق هاتاي التركي الذي نجح معه بتسجيل 22 هدفًا، متصدرًا قائمة الهدافين في الدوري التركي موسم 2020م.
هذا التألق قاده إلى الانتقال إلى الدوري القطري، وتحديدًا فريق العربي قبل أن يفضل خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي مع الشباب في أغسطس الماضي.