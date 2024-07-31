غدًا.. فرسان المملكة ينطلقون في منافسات الفروسية "قفز الحواجز - فرق مختلطة" بالأولمبياد

وقالت اللجنة: هذه المرّة المشاركة مختلفة، وخاصة على الفارسين: رمزي الدهامي، وعبدالله الشربتلي، اللذين كان لهما دور كبير في تحقيق الميدالية البرونزية في المشاركة الأخيرة قبل نحو 12 عامًا، وجديدة على الفارسين: عبدالرحمن الراجحي، وخالد المبطي، اللذين يتواجدان للمرة الأولى في مسيرتهما الرياضية في الدورات الأولمبية.