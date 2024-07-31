غدًا.. فرسان المملكة ينطلقون في منافسات الفروسية "قفز الحواجز - فرق مختلطة" بالأولمبياد

ذكرت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أن يوم غد يشهد انطلاق منافسات الفروسية -قفز الحواجز "فرق مختلطة"- بمشاركة فرسان المملكة، ضمن أولمبياد باريس 2024.
وقالت اللجنة: إن فرسان المملكة سيشاركون في الشوط التأهيلي على ميدان قصر ڤيرساي.
وأوضحت اللجنة أن المنافسات ستقام عند الثانية عشرة من يوم غد الخميس بتوقيت المملكة، يشهد ميدان قصر فرساي الذي شيد بالعاصمة الفرنسية باريس عام 1624م.
وقالت اللجنة: هذه المرّة المشاركة مختلفة، وخاصة على الفارسين: رمزي الدهامي، وعبدالله الشربتلي، اللذين كان لهما دور كبير في تحقيق الميدالية البرونزية في المشاركة الأخيرة قبل نحو 12 عامًا، وجديدة على الفارسين: عبدالرحمن الراجحي، وخالد المبطي، اللذين يتواجدان للمرة الأولى في مسيرتهما الرياضية في الدورات الأولمبية.
وأضافت: تختلف المشاركة في الأولمبياد الحالي عن أولمبياد لندن، بسبب اللوائح الجديدة للمسابقة التي طبقت بداية من أولمبياد طوكيو 2020، والتي نصّت على مشاركة ثلاثة فرسان بدلًا من أربعة لكل دولة، في منافسات الفرق، بحيث يكون الفارس الرابع على مقاعد الاحتياط.
وأردفت: في منافسات الغد سيتواجد إجمالي 60 فارسًا، بواقع ثلاثة فرسان للعشرين فريق المشاركة، يتأهّل منها، أفضل 10 فرق للمنافسات النهائية التي تقام بعد غد الخميس، وذلك بأفضلية الأقلّ أخطاء والأسرع زمنًا لمجموع الفرسان لكل فريق.
وتابعت اللجنة: يلي ذلك إقامة منافسات تصفيات "فردي المختلط" في الخامس من شهر أغسطس، والتي يتأهّل لها أفضل 75 فارسًا بناءً على أرقامهم في مسابقة الفرق، يتنافسون فيما بينهم لحجز 30 مقعدًا فقط في نهائي الفردي الذي يقام في السادس من ذات الشهر.