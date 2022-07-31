4 مجموعات قوية في كأس العرب للناشئين 2022

أقيمت اليوم الأحد في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية، قرعة بطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي يستضيفها الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال الفترة من 22 أغسطس وحتى 8 سبتمبر المقبلين.
وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة التي تصنف بأقوى المجموعات في البطولة إلى جوار منتخبات مصر، سوريا، ولبنان.
وتم توزيع المنتخبات المشاركة وعددها 16 منتخباً على 4 مجموعات، جاءت على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الجزائر – فلسطين – الإمارات – السودان
المجموعة الثانية: تونس – ليبيا – عمان – اليمن
المجموعة الثالثة: المغرب – العراق – جزر القمر – موريتانيا
المجموعة الرابعة: مصر – السعودية – سوريا – لبنان
وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين، ثالث بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم في 2022، بعد كأس العرب لكرة قدم الصالات وكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً التي تستمر حتى يوم 6 أغسطس المقبل.