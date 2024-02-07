قطر تصنع التاريخ وتتأهل للنهائي الآسيوي عبر بوابة إيران

تأهَّل "العنابي القطري" للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2023، المقامة حاليًا في الدوحة؛ وذلك عقب تغلُّبه على المنتخب الإيراني في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الأربعاء.