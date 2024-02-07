قطر تصنع التاريخ وتتأهل للنهائي الآسيوي عبر بوابة إيران

تأهَّل "العنابي القطري" للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2023، المقامة حاليًا في الدوحة؛ وذلك عقب تغلُّبه على المنتخب الإيراني في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الأربعاء.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين في مباراة الدور نصف النهائي بفوز المنتخب القطري بثلاثة أهداف لهدفين، وتأهله للمباراة النهائية.
أهداف المباراة سجلها سردار أرمون للمنتخب الإيراني في الدقيقة الـ4 قبل أن يتعادل جاسم جابر في الدقيقة الـ17، ثم يتقدم أكرم عفيف في الدقيقة الـ43.
وفي شوط المباراة الثاني، وفي الدقيقة الـ51، تعادل للمنتخب الإيراني اللاعب جهانبخش، قبل أن يسجل المعز علي الهدف الثالث للقطريين في الدقيقة الـ82.
الجدير بالذكر أن حكم المباراة قام بإشهار البطاقة الحمراء للاعب المنتخب الإيراني شجاع خليل زادة في الدقيقة الـ90+4.
وبتلك النتيجة يصبح نهائي البطولة الآسيوية الكبير عربيًّا خالصًا؛ إذ يلتقي منتخبا الأردن وقطر على لقب الكأس.