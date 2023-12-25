"أتليتكو" الكولومبي يرغب في ضم "أوسبينا" حارس مرمى النصر

ويعاني "أوسبينا"، خلال هذه الفترة من عدم القدرة على المشاركة مع النصر؛ لعدم تسجيله بسبب اكتمال عدد أجانب الفريق، بالرغم من جاهزيته فنيًا وبدنيًا، بعد تعافيه من إصابة تعرض لها في مرفقه، وخضع على إثرها لعمليتين جراحيتين.