"أتليتكو" الكولومبي يرغب في ضم "أوسبينا" حارس مرمى النصر

أبدى نادي أتليتكو ناسيونال الكولومبي، اهتمامه بالتعاقد مع مواطنه ديفيد أوسبينا، حارس مرمى النصر السعودي، للانضمام إلى الفريق خلال عام 2024، بعد اقتراب رحيل حارسه كيفن مير.
وبحسب ما نشرته صحيفة "Bolavip" فإن مسؤولي النادي الكولومبي، بدأوا بالفعل بالتفكير في التعاقد مع حارس مرمى جديد للموسم المقبل؛ إذ وقع اختيارهم على الحارسين ديفيد أوسبينا، وفرانكو أرماني.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية، أن "أوسبينا" يمتلك عروضًا أوروبية؛ وعرضين من فريقين مكسيكيين، وثلاثة أندية برازيلية، لضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
ويعاني "أوسبينا"، خلال هذه الفترة من عدم القدرة على المشاركة مع النصر؛ لعدم تسجيله بسبب اكتمال عدد أجانب الفريق، بالرغم من جاهزيته فنيًا وبدنيًا، بعد تعافيه من إصابة تعرض لها في مرفقه، وخضع على إثرها لعمليتين جراحيتين.
وينتهى عقد ديفيد أوسبينا، البالغ من العمر 35 عامًا، مع النصر في 2024. وكان قد انضم إليه، بشهر يوليو 2022، في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة عامين قادمًا من نابولي الإيطالي.