بعد تعادل الفيصلي مع جدة.. الأخدود يصعد إلى دوري روشن

تأهل فريق الأخدود الأول لكرة القدم - رسمياً - إلى دوري روشن السعودي قبل خوض مباراته أمام القيصومة، الثلاثاء، بعد تعادل الفيصلي مع جدة بنتيجة 2-2، الاثنين، في الجولة الـ32 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
ويملك الأخدود 62 نقطة في المركز الثاني، وهي النقاط التي لن يتمكن الفيصلي من الوصول إليها، حيث إنه اكتفى بحصد نقطة وحيدة أمام جدة، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة.
ولحق الأخدود بفريق الأهلي الذي خطف بطاقة الصعود الأولى، وأصبحت آمال الحزم الثاني بـ61 نقطة، والرياض الرابع بـ59 نقطة، كبيرة في الصعود، فيما تضاءلت حظوظ الفيصلي.