بعد تعادل الفيصلي مع جدة.. الأخدود يصعد إلى دوري روشن

تأهل فريق الأخدود الأول لكرة القدم - رسمياً - إلى دوري روشن السعودي قبل خوض مباراته أمام القيصومة، الثلاثاء، بعد تعادل الفيصلي مع جدة بنتيجة 2-2، الاثنين، في الجولة الـ32 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.