"نصار" أول مدرب سعودي يحصل على دورة متقدمة في رياضة البادل من إسبانيا

يذكر أن رياضة البادل تعتبر من رياضات كرة المضرب، وتختلف بعض الشيء عن رياضة التنس الأرضي؛ حيث تُلعب هذه الرياضة بشكل زوجي في ملعب مغلق أصغر من ملاعب التنس، كما يعتبر نادي البادل من أوائل أندية البادل في المملكة، الذي بدأ عام 2021 بالمنطقة الشرقية؛ بهدف التعريف وتحسين وتطوير رياضة البادل؛ من خلال المرافق الراقية التي تتيح لمحبي اللعبة ممارستها في أي وقت خلال العام.