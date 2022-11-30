سالم الدوسري يدخل تاريخ كأس العالم

دوَّن نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ منافسات كأس العالم؛ وذلك بعد تسجيله هدف تقليص الفارق في مباراة المكسيك التي أُقيمت أمس الأربعاء على ملعب لوسيل في الجولة الثالثة (الأخيرة) من الدور الأول للمجموعة الثالثة من كأس العالم قطر 2022.
وسجَّل لاعب الهلال السعودي هدف منتخب بلاده الوحيد في مباراة المكسيك في الوقت بدلاً من الضائع للمباراة، التي شهدت خسارة المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد؛ لتودع السعودية البطولة بعد أن توقف رصيدها عند 3 نقاط.
وكان الدوسري قد قاد منتخب بلاده إلى تحقيق فوز تاريخي على منتخب الأرجنتين في افتتاح منافسات دور المجموعات في مونديال قطر 2022، حينما وقَّع على هدف الانتصار الثاني للأخضر السعودي.
وبهذا الهدف عادل الدوسري البالغ من العمر 31 عامًا رقم اللاعب السعودي السابق سامي الجابر، والتونسي وهبي الخزرجي، بوصفهم أكثر اللاعبين العرب تسجيلاً للأهداف في كبرى بطولات العالم برصيد 3 أهداف لكل منهم.
يُشار إلى أن سالم الدوسري بدأ أهدافه المونديالية في مونديال روسيا 2018 في مرمى المنتخب المصري الشقيق؛ إذ سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي انتصر فيها الصقور الخضر بنتيجة (2-1).