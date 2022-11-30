سالم الدوسري يدخل تاريخ كأس العالم

دوَّن نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ منافسات كأس العالم؛ وذلك بعد تسجيله هدف تقليص الفارق في مباراة المكسيك التي أُقيمت أمس الأربعاء على ملعب لوسيل في الجولة الثالثة (الأخيرة) من الدور الأول للمجموعة الثالثة من كأس العالم قطر 2022.