انطلاق بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للفئات السِّنية للملاكمة بالرياض

وشهد اليوم الأول من البطولة إقامة 27 نزالاً، بحضور جماهيري لافت، وقد أظهر المشاركون مهارات عالية وروحاً رياضية قوية، مما يعكس مستوى التطور الذي تشهده رياضة الملاكمة في المملكة ويعزز قيم التعاون والاحترام بين اللاعبين من مختلف الأعمار.