انطلاق بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للفئات السِّنية للملاكمة بالرياض

بدأت، اليوم الأربعاء، بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للفئات السِّنية التي ينظمها الاتحاد السعودي للملاكمة في مدينة الرياض، والتي تقام خلال الفترة من 21 ولغاية 24 أغسطس الحالي، وذلك بمشاركة 217 ملاكماً من الفئات السنية المختلفة، البراعم والناشئين والشباب.
وشهد اليوم الأول من البطولة إقامة 27 نزالاً، بحضور جماهيري لافت، وقد أظهر المشاركون مهارات عالية وروحاً رياضية قوية، مما يعكس مستوى التطور الذي تشهده رياضة الملاكمة في المملكة ويعزز قيم التعاون والاحترام بين اللاعبين من مختلف الأعمار.
وتستمر البطولة خلال يومي الخميس والجمعة، وتُختتم مساء يوم السبت، وتم توجيه الدعوة عامة للجمهور لحضور الفعالية والاستمتاع بالمنافسات.