"الاتحاد السعودي للإعاقة البصرية" وجمعية إبصار الخيرية يوقعان مذكرة تفاهم

وتسعى مذكرة التفاهم إلى ترجمة المطبوعات التعريفية واللوائح الخاصة باللاعبين والمطبوعات الإعلامية بطريقة "برايل"، واستقطاب عددٍ من اللاعبين واللاعبات من منسوبي الجمعية للانضمام للأندية الخاصة لذوي الإعاقة البصرية والمشاركة في المنافسات الرياضية، إضافة إلى التعاون المشترك بين الطرفين لما يخدم رياضة الإعاقة البصرية وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على الخدمات التي يقدمها كلا الطرفين لخدمة ذوي الإعاقة البصرية.