مفاجأة في مستقبل الحارس عبدالله المعيوف مع الهلال

كشفت تقاريرُ إعلامية عن مفاجأة بشأن مفاوضات نادي الاتحاد مع مسؤولي الهلال، للحصول على خدمات عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق، خلال هذا الموسم.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن الهلال يعمل على الاستغناء عن أحد الحارسين؛ إما عبدالله المعيوف، أو محمد العويس، وذلك بعد التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو حتى 2026.
وأفاد المراسل التلفزيوني "عمار باحكيم" على حسابه الشخصي عبر موقع "إكس"، بأن صفقة انتقال عبدالله المعيوف إلى الاتحاد قد تمّت.
ويلعب عبد الله المعيوف البالغ من العمر 36 عامًا، حارسَ مرمى لنادي الهلال منذ 2002، حتى انتقل إلى الأهلي في 2007، ليعود مرة أخرى لصفوف الهلال في 2016.