مفاجأة في مستقبل الحارس عبدالله المعيوف مع الهلال

وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن الهلال يعمل على الاستغناء عن أحد الحارسين؛ إما عبدالله المعيوف، أو محمد العويس، وذلك بعد التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو حتى 2026.