مدافع "آرسنال" الإنجليزي على رادار "الاتحاد".. وريال مدريد ينافس على الصفقة

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي الاتحاد بالتعاقد مع المدافع البرازيلي، غابرييل ماجالهايس، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، خلال الموسم الجديد.
وأفاد موقع "football.london" بأن مسؤولي نادي الاتحاد قد عقدوا اجتماعًا مع المدافع البرازيلي في لندن؛ لبحث إمكانية ضمه بالميركاتو الصيفي الحالي؛ مشيرًا إلى أن ريال مدريد أيضًا مهتم بالتعاقد مع غابرييل.
وذكر الصحفي "فابريزيو رومانو" أن إدارة آرسنال ليس لديها نية لبيع عقد غابرييل ماغالهايس، على الرغم من اهتمام نادي الاتحاد باللاعب.
ويلعب غابرييل ماغالهايس صاحب الـ25 عامًا، في مركز قلب الدفاع لنادي آرسنال الإنجليزي منذ سبتمبر 2020، ولعب للعديد من الأندية مثل ليل، ودينامو زغرب.. وتبلغ قيمته السوقية نحو 55 مليون يورو.
وتَعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا البرازيلي فابينهو.