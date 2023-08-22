مدافع "آرسنال" الإنجليزي على رادار "الاتحاد".. وريال مدريد ينافس على الصفقة

ويلعب غابرييل ماغالهايس صاحب الـ25 عامًا، في مركز قلب الدفاع لنادي آرسنال الإنجليزي منذ سبتمبر 2020، ولعب للعديد من الأندية مثل ليل، ودينامو زغرب.. وتبلغ قيمته السوقية نحو 55 مليون يورو.