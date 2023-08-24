النصر يظفر بخدمات نجم مانشستر سيتي ويعلق: "لابورت هنا"

أعلن نادي النصر السعودي، مساء اليوم الخميس، تعاقده بشكل رسمي مع نجم مانشستر سيتي، المدافع الإسباني إيمريك لابورت، الذي ضمه النصر رسميًا مساء اليوم الخميس، من أجل دعم خطه الخلفي.