النصر يظفر بخدمات نجم مانشستر سيتي ويعلق: "لابورت هنا"

أعلن نادي النصر السعودي، مساء اليوم الخميس، تعاقده بشكل رسمي مع نجم مانشستر سيتي، المدافع الإسباني إيمريك لابورت، الذي ضمه النصر رسميًا مساء اليوم الخميس، من أجل دعم خطه الخلفي.
ونشر الحساب الرسمي للعالمي على منصة "إكس"، فيديو للاعب الإسباني داخل مدرجات ملعب الأول بارك، وعلق: "لابورت هنا".
وتعد صفقة لابورت هي سادس صفقات نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفوراي سيكو فوفانا، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أليكس تيليس، والبرتغالي أوتافيو، علمًا بأن كريستيانو رونالدو انضم للعالمي في الشتاء الماضي.