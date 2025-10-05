"قرعة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.. كلاسيكو ناري بين النصر والهلال"

وتُعد بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة إحدى البطولات المهمة في أجندة الاتحاد، حيث ستشهد تطبيق تقنية الفار (Video Challenge) للمرة الأولى في البطولات المحلية، في خطوة تعكس حرص الاتحاد على مواكبة التطورات التقنية في اللعبة، مؤكدًا أن البطولة ستحظى بتغطية إعلامية مميزة وبث مباشر لمبارياتها عبر القنوات الرياضية السعودية، وكذلك تطبيق جاكو الرقمي.