"قرعة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.. كلاسيكو ناري بين النصر والهلال"

أجرى الاتحاد السعودي لكرة الطائرة اليوم (الأحد) مراسم قرعة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة بمقر الاتحاد في الرياض، بحضور ممثلي الأندية المشاركة وعدد من مسؤولي الاتحاد عبر برنامج الزووم.
وأسفرت نتائج القرعة عن مواجهات قوية في دور الثمانية، جاءت على النحو التالي:
• الفتح × الاتحاد
• النصر × الهلال
• العلا × الخويلدية
• الأهلي × الابتسام
ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الثمانية يوم السبت المقبل، على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، ويُقام النهائي يوم 16 أكتوبر 2025م.
وتُعد بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة إحدى البطولات المهمة في أجندة الاتحاد، حيث ستشهد تطبيق تقنية الفار (Video Challenge) للمرة الأولى في البطولات المحلية، في خطوة تعكس حرص الاتحاد على مواكبة التطورات التقنية في اللعبة، مؤكدًا أن البطولة ستحظى بتغطية إعلامية مميزة وبث مباشر لمبارياتها عبر القنوات الرياضية السعودية، وكذلك تطبيق جاكو الرقمي.