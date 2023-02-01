رياضة

كأس العالم للأندية.. "الأهلي" المصري يطيح بـ "أوكلاند سيتي" ويلاقي "سياتل" الأمريكي

فرحة لاعبي الأهلي المصري بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي
فرحة لاعبي الأهلي المصري بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي
محمد السيد
محمد السيد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في تخطي فريق أوكلاند سيتي "بعدما تغلب عليه مساء أمس الأربعاء في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها حسين الشحات في الدقيقة "45+2" في الشوط الأول ومحمد شريف في الدقيقة 57 في الشوط الثاني وبيرسي تاو في الدقيقة 86 .

المباراة شهدت بطاقة حمراء على إثرها حالة طرد للاعب اوكلاند سيتي ، اللاعب آدم ميتشل في الدقيقة 90+5" .

بتلك النتيجة تأهل الأهلي لملاقاة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف في الدور ربع النهائي من المسابقة .

وسيكون يوم السبت المقبل موعداً للجماهير العربية حيث يلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز الأمريكي فيما يلتقي الهلال مع الوداد المغربي وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي .

كأس العالم للأندية
نادي الأهلي المصري
نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org