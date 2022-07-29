محطات لا تُنسى من بطولة دوري أبطال آسيا.. الاتحاد يحتفظ بنسخة 2005

وكان الظهور الأول للفريق في البطولة يوم 14 سبتمبر، حيث تواجه مع شاندونغ لونينغ الصيني، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، بعدما تقدم الاتحاد أولاً عبر هدف محمد نور في الدقيقة 48، قبل أن يدرك سيونغنام التعادل بواسطة لي زياوبينغ (54).