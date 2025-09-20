جولة "عزنا بطبعنا": الاتحاد يصعق النجمة في الوقت القاتل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفوز على شقيقه النجمة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بقيادة الحكم محمد الهويش.