جولة "عزنا بطبعنا": الاتحاد يصعق النجمة في الوقت القاتل
"العميد" اعتلى الصدارة مؤقتًا
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفوز على شقيقه النجمة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بقيادة الحكم محمد الهويش.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الاتحاد بهدفٍ نظيف.
هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب نغولو كانتي في الدقيقة 90+6.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة رقم 9، في حين يبقى النجمة بلا رصيد.