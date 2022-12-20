الطريق لأولمبياد باريس عبر الرياض.. المملكة تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال "للكبار"

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، اختيار مدينة الرياض وللمرة الأولى في تاريخها؛ لاستضافة بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال المؤهلة للأولمبياد باريس 2024م، خلال الفترة 2-17 من سبتمبر 2023، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 130 دولة من مختلف دول العالم.
وتعد هذه البطولة أكبر بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ تأسيسه عام 1895، وأول بطولة في تاريخ اللعبة تكون المشاركة فيها إجبارية، كونها أهم المحطات المؤهلة للأولمبياد الباريسي، حيث إن عدم المشاركة فيها؛ تعني عدم التواجد نهائياً في الأولمبياد المقبل.
من جانبه رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله- على ما يوليانه من دعم واهتمام بالقطاع الرياضي أسهم -بفضل الله- في وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة رياضياً.
وأكد "اليوم" أن استضافة المملكة لهذه البطولة دليل على ثقة المجتمع الرياضي الدولي بقدرات المملكة على احتضان أكبر المنافسات.
وأضاف: "تتوافق هذه الاستضافة، مع أهداف القطاع الرياضي ضمن رؤية المملكة 2030، بما يعزز ويرفع فرص المملكة في استضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية"، مشيراً إلى أنها فرصة سانحة للاعبين السعوديين لاكتساب الخبرة وزيادة الاحتكاك الرياضي وخطف البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ويتنافس الرجال في أوزان: (55 كجم، 61 كجم مؤهل للأولمبياد، 67 كجم، 73 كجم مؤهل، 81 كجم، 89 كجم مؤهل، 96 كجم، 102 كجم مؤهل، +102 كجم مؤهل، 109 كجم، +109 كجم).
وتتنافس السيدات في أوزان: (45 كجم، 49 كجم مؤهل للأولمبياد، 55 كجم، 59 كجم مؤهل، 64 كجم، 71 كجم مؤهل، 76 كجم، 81 كجم مؤهل، +81 كجم مؤهل، 87 كجم، +87 كجم).