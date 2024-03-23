في معسكر "الرياض".. الأخضر يواصل استعداده للقاء طاجيكستان.. واستبعاد "الدوسري" بسبب الإصابة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء أمس السبت تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة "الرياض" استعدادًا لمواجهة منتخب طاجيكستان الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.