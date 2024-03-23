في معسكر "الرياض".. الأخضر يواصل استعداده للقاء طاجيكستان.. واستبعاد "الدوسري" بسبب الإصابة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء أمس السبت تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة "الرياض" استعدادًا لمواجهة منتخب طاجيكستان الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ميدانيًّا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على "ملاعب أكاديمية مهد" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، وبدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، بعدها طبق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مانشيني مناورة على كامل مساحة الملعب. واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الاطالة.
من جهة أخرى، قرر المدير الفني للمنتخب السعودي "روبرتو مانشيني" استبعاد اللاعب "ناصر الدوسري" من معسكر الأخضر بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي. ووفقًا للإجراءات المتبعة، تم الرفع بذلك لناديه لمتابعة حالة اللاعب.
ويواصل الأخضر برنامجه الإعدادي مساء اليوم الأحد بحصة تدريبية مسائية على "ملاعب أكاديمية مهد" عند الساعة التاسعة مساء. وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.