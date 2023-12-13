شراكة بين الاتحادين السعودي والياباني للرياضات الإلكترونية.. لدعم القطاع وتطوير مجتمعه

وتعليقًا على الشراكة، قال الأمير فيصل: "قدّم الاتحادُ السعودي للرياضات الإلكترونية جهودًا منقطعة النظير في سبيل الارتقاء بقطاع الرياضات الإلكترونية في المنطقة، وجاء التعاون مع الاتحاد الياباني للرياضات الإلكترونية كجزء من هذه الجهود. وقد تحوّل هذا التعاون، نتيجةً للرؤى المشتركة في تنمية الموارد البشرية، إلى منارة الطريق في سبيل فتح آفاق القطاع. وواثقون من خلال تضافر الجهود والتعاون المشترك، بأننا سنحقّق التقدم والنتائج الإيجابية التي ستساهم في تطوير مجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية".