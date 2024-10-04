دوري روشن السعودي للمحترفين: مواجهة قوية تجمع بين الهلال والأهلي.. والنصر أمام العروبة

تُختتم مساء اليوم السبت باقي مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وتقام فيه 3 مباريات على النحو الآتي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.
يدخل النصر المباراة وهو بالمركز الرابع برصيد 11 نقطة، بينما يأتي العروبة بالمركز الـ11 برصيد 7 نقاط.
ينطلق اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ6:25 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي التعاون ببريدة.
يشارك التعاون باللقاء وهو بالمركز العاشر برصيد 7 نقاط، في حين يقع الفتح بالمركز الـ18 (الأخير) برصيد 3 نقاط.
تُقام المواجهة المنتظرة بين الأهلي والهلال في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
يدخل الهلال المواجهة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، في حين يشارك الأهلي باللقاء وهو يملك 7 نقاط بالمركز التاسع.