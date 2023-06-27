تعرف على تفاصيل عقد انتقال حكيم زياش إلى النصر بعد موافقة تشيلسي

وأفاد الموقع بأنه تم الاتفاق كاملًا بين النصر وتشيلسي، على انتقال "زياش" إلى النادي السعودي، وسيخضع اللاعب اليوم للفحص الطبي، كما أنه تم الاتفاق على جميع بنود انتقال اللاعب المغربي.