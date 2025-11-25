وزير الرياضة يوقّع مذكرة تفاهم مع إيطاليا لتعزيز التعاون الرياضي

وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا، أنطونيو تاياني، للتعاون في مجالات الرياضة بين البلدين.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات الفنية والإدارية والبرامج الرياضية بين الجهات المختصة في السعودية وإيطاليا، إضافة إلى التعاون في تطوير الكوادر الرياضية عبر المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تُعقد في كلا البلدين.
وتشمل مجالات التعاون: البنية التحتية الرياضية، تنظيم الفعاليات، مكافحة المنشطات، الرياضة المجتمعية والبارالمبية، إلى جانب الاستثمار والسياحة الرياضية.
وتأتي هذه المذكرة ضمن خطوات تفعيل اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والفني بين المملكة وإيطاليا، وامتدادًا لاستراتيجية وزارة الرياضة في تعزيز الشراكات الدولية بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.