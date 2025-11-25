وزير الرياضة يوقّع مذكرة تفاهم مع إيطاليا لتعزيز التعاون الرياضي

وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا، أنطونيو تاياني، للتعاون في مجالات الرياضة بين البلدين.