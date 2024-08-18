على صالة نوفو .. أخضر الصالات يواجه منتخب ليبيا وديًا في معسكر البوسنة

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الاثنين، نظيره منتخب ليبيا، وديًا على صالة نوفو، في معسكره الخارجي المقام في مدينة ساراييفو في البوسنة والهرسك، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.