موسم الجيمرز والدي جي R3HAB يطلقان الفيديو الموسيقي لأغنية "تحدى للأخير"

أطلق موسم الجيمرز – الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية عالمياً – بالشراكة مع سبوتيفاي الفيديو الموسيقي لأغنية Challenge "تحدى للأخير".
وجاءت أغنية الموسم التي أنتجها الدي جي والمنتج الشهير عالمياً R3HAB بمشاركة الفنان السعودي سلطان المرشد ومغني الراب الكويتي الصاعد Big Bo.
يستعرض الفيديو الموسيقي تواجد الدي جي والمنتج R3HAB في أرض موسم جيمرز وجولته في أرجاء بوليفارد رياض سيتي واستمتاعه بالأنشطة والفعاليات التي يقدمها الموسم، وذلك قبل أدائه على المسرح مع رفيقه الهولندي الدي جي Afrojack.
وعلّق الدي جي والمنتج R3HAB على مشاركته في هذا الحدث بعد أدائه في حفل الافتتاح: "فكرة أغنية Challenge "تحدى للأخير" أتت عندما بدأت عملي بالتعاون مع الفنانين المحليين ومزج الفن العربي بألحان العود التقليدية. أدائي في المملكة كان ولا زال لحظة مميزة بالنسبة لي. في كل مرة أزور المملكة أشعر بشغف المعجبين، لقيت حماساً لا يوصف من الجمهور خلال عرض الجمهور في موسم الجيمرز."
وعلّق عمر بترجي، مدير التسويق والتواصل والشراكات في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية قائلاً: "أغنية موسم الجيمرز Challenge "تحدى للأخير" تحمل كل ما يمثله موسم الجيمرز، مزيج رائع بين الموسيقية التقليدية والحديثة، وبين الثقافة المحلية والأجواء العالمية. أغنية "تحدى للأخير" هي مثال على تقريب العالم الافتراضي وتجسيده في عالمنا وهو ما يهدف إليه موسم الجيمرز – لذا نشكر الدي جي والمنتج R3HAB والفنانين سلطان المرشد و Big Bo لكونهم جزءاً مهماً في هذا الموسم." وأضاف: "أغنية الموسم مستوحاة من مجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي ونحن سعداء بردة فعل المعجبين ورواد موسم الجيمرز لأغنية "تحدى للأخير" والتي أثبتت نجاحها. إنتاج وتصوير الفيديو الموسيقي في أرجاء بوليفارد رياض سيتي كان ممتعاً ونحن على ثقة بأنها ستعجب الجماهير."
الجدير بالذكر بأن موسم الجيمرز هو حدث عالمي غير مسبوق للرياضات والألعاب الإلكترونية ويُقام في بوليفارد رياض سيتي بمدينة الرياض، وتحمل هذه النسخة شعار "بوابتك إلى العالم القادم" وترتكز على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي، والعروض والأنشطة الترفيهية التي تصل إلى أكثر من ألف نشاط، والحفلات الموسيقية التي يقدمها العديد من النجوم العالميين إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.