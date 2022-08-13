موسم الجيمرز والدي جي R3HAB يطلقان الفيديو الموسيقي لأغنية "تحدى للأخير"

الجدير بالذكر بأن موسم الجيمرز هو حدث عالمي غير مسبوق للرياضات والألعاب الإلكترونية ويُقام في بوليفارد رياض سيتي بمدينة الرياض، وتحمل هذه النسخة شعار "بوابتك إلى العالم القادم" وترتكز على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي، والعروض والأنشطة الترفيهية التي تصل إلى أكثر من ألف نشاط، والحفلات الموسيقية التي يقدمها العديد من النجوم العالميين إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.