وسط غياب "رونالدو".. النصر يفتتح مشواره الآسيوي أمام استقلول الطاجيكي

يدشن فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا 2 - دور المجموعات - بمواجهة نظيره استقلول الطاجيكي، مساء اليوم الأربعاء عند الساعة 9:15 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.
ويغيب قائد الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن اللقاء المرتقب بقرار فني، حيث فضّل الجهاز الفني منحه راحة ضمن خطة موضوعة منذ بداية الموسم، تهدف إلى إدارة مشاركة العناصر الأساسية وتجنب الإرهاق وضمان الجاهزية للاستحقاقات المحلية والقارية الطويلة.
ويدخل النصر اللقاء وسط معنويات مرتفعة بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في الدوري، إضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير المتوقع حضوره الليلة لمساندة الفريق في بداية مشواره الآسيوي.