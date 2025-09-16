وسط غياب "رونالدو".. النصر يفتتح مشواره الآسيوي أمام استقلول الطاجيكي

يدشن فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا 2 - دور المجموعات - بمواجهة نظيره استقلول الطاجيكي، مساء اليوم الأربعاء عند الساعة 9:15 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.