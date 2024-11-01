دوري روشن للمحترفين: برباعية نظيفة.. الخليج يمزّق شباك الرائد

أهداف المباراة سجّلها: عبدالله السالم في الدقيقة 39، ومحترف الفريق كورييليس في الدقيقة 45+4، قبل أن يضيف السالم مجددًا الهدف الثالث في الدقيقة 75، واختتم الأهداف هشام آل دبيس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90.