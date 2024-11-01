دوري روشن للمحترفين: برباعية نظيفة.. الخليج يمزّق شباك الرائد

حقّق الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الخليج الفوزَ على شقيقه الرائد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الخليج بأربعة أهداف دون مقابل.
أهداف المباراة سجّلها: عبدالله السالم في الدقيقة 39، ومحترف الفريق كورييليس في الدقيقة 45+4، قبل أن يضيف السالم مجددًا الهدف الثالث في الدقيقة 75، واختتم الأهداف هشام آل دبيس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90.
بتلك النتيجة يرفع الخليجُ رصيدَه من النقاط عند النقطة رقم 13 وضعتْه في المركز السابع، في حين توقّف رصيد الرائد عند النقطة رقم 11 بالمركز العاشر.