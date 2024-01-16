بطولة آسيا 2023: قطر تبحث عن حجز أول بطاقات التأهل.. لبنان للإبقاء على حظوظه

تنطلق غداً الأربعاء، منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا قطر 2023، بإقامة مباراتين من المجموعة الأولى، ربما ستكشف مجرياتها عن هوية أول المتأهلين للدور الـ16من البطولة القارية.
يتطلع منتخب قطر المضيف وحامل اللقب لحصد الفوز الثاني على التوالي عندما يتقابل مع طاجيكستان يوم الأربعاء على ملعب البيت في الخور، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا AFC قطر 2023.
يسعى أصحاب الأرض لمواصلة انطلاقته القوية في البطولة من خلال تحقيق الانتصار الثاني الذي سيكون كفيلاً بأن يضع حامل اللقب في الدور الثاني .
في المقابل يبحث منتخب طاجيكستان عن تحقيق أولى انتصاراته في نهائيات كأس آسيا، لكي يبقي على حظوظه قائمة في التأهل للدور المقبل.
يطمح منتخب لبنان في تعويض خسارة الجولة الأولى عندما يتقابل مع الصين يوم الأربعاء على ملعب الثمامة في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا AFC قطر 2023.
يبحث المنتخب اللبناني عن تعويض الخسارة الثقيلة في المباراة الافتتاحية، للإبقاء على آماله في التأهل، لأن أي تعثر جديد سيضع الفريق خارج البطولة.
في حين يأمل منتخب الصين بتحقيق الفوز الذي يعد مفتاحاً للتأهل للدور المقبل، لأن أي نتيجة أخرى ستدخل الفريق في حسابات معقدة لحجز البطاقة الثانية عن المجموعة.
وتتصدر قطر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من طاجيكستان والصين، في حين لا زال رصيد لبنان خالياً من النقاط.
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة، الاثنين المقبل، حيث تلتقي قطر مع الصين على إستاد خليفة الدولي، وطاجيكستان مع لبنان على ملعب جاسم بن حمد.