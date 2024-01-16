بطولة آسيا 2023: قطر تبحث عن حجز أول بطاقات التأهل.. لبنان للإبقاء على حظوظه

يتطلع منتخب قطر المضيف وحامل اللقب لحصد الفوز الثاني على التوالي عندما يتقابل مع طاجيكستان يوم الأربعاء على ملعب البيت في الخور، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا AFC قطر 2023.