في نصف نهائي بطولة الجيل القادم بجدة.. "بلوكس" يواصل الانتصارات و"تيين" يُكمل عقد النهائي

اكتمل، اليوم السبت، عقد المتأهلين إلى المباراة النهائية في بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، التي تُقام بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في الصالة الداخلية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وبالعودة إلى المباريات، حسم البلجيكي ألكسندر بلوكس بطاقة التأهل الأولى، بعد فوزه على النرويجي نيكولاي بودكوف كيير، بواقع ثلاثة أشواط دون رد. فيما تمكن الأمريكي ليرنر تيين من خطف بطاقة التأهل الثانية، عقب انتصاره على حساب مواطنه نيشيش باسافاريدي بثلاثة أشواط نظيفة.
وتُختتم، غدًا الأحد، منافسات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، بمواجهة تجمع البلجيكي ألكسندر بلوكس أمام الأمريكي ليرنر تيين، المصنف الأول، وذلك عند تمام الساعة الثامنة مساءً.
ويُذكر أن البلجيكي ألكسندر بلوكس لم يتعرض لأي خسارة في هذه البطولة، وتصدر مجموعته بثلاثة انتصارات، فيما خسر الأمريكي ليرنر تيين أولى مبارياته في المنافسة أمام الإسباني رافاييل جودار، في مباراة اتسمت بالندية، وانتهت بثلاثة أشواط مقابل شوطين لمصلحة جودار.