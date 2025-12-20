في نصف نهائي بطولة الجيل القادم بجدة.. "بلوكس" يواصل الانتصارات و"تيين" يُكمل عقد النهائي

اكتمل، اليوم السبت، عقد المتأهلين إلى المباراة النهائية في بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، التي تُقام بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في الصالة الداخلية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.