صافرة السويسري أورس شنايدر تضبط لقاء النصر والرياض

كلّف الاتحاد طاقمًا سويسريًا لإدارة لقاء النصر وضيفه الرياض، المقررة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، حيث يقود اللقاء الحكم أورس شنايدر حكمًا للساحة، بمساعدة كل من ماركو زورشر (مساعد أول) وبنجامين زورشر (مساعد ثانٍ)، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف وبمساعدة فيداي سان والحكم السعودي حمد الحركان.