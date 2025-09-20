صافرة السويسري أورس شنايدر تضبط لقاء النصر والرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء طواقم التحكيم التي ستقود مباريات السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/26 (#عزّنا_بطبعنا).
كلّف الاتحاد طاقمًا سويسريًا لإدارة لقاء النصر وضيفه الرياض، المقررة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، حيث يقود اللقاء الحكم أورس شنايدر حكمًا للساحة، بمساعدة كل من ماركو زورشر (مساعد أول) وبنجامين زورشر (مساعد ثانٍ)، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف وبمساعدة فيداي سان والحكم السعودي حمد الحركان.
أُسندت مواجهة النجمة والاتحاد إلى طاقم محلي يقوده الحكم محمد الهويش حكمًا للساحة، بمساعدة خلف الشمري وياسر السلطان، بينما يتولى عبدالله الشهري مسؤولية غرفة الفيديو، يعاونه مفرح آل حسن.
أما لقاء الحزم والفتح، فسيُدار بطاقم محلي أيضًا بقيادة الحكم أحمد الرميخاني، بمساعدة عماد عسكر ومحمد المرشد، فيما يشرف عبدالصمد بكري على غرفة الفيديو، بمساعدة عبدالعزيز البريه.