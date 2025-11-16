عودة "العبود" في التدريبات الجماعية.. الأخضر يبدأ استعداده للقاء الجزائر

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تدريباته استعدادًا للمباراة الودية أمام منتخب الجزائر بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.
وأُقيمت الحصة التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها تمرين الاستحواذ، قبل أن تُجرى مناورة في ملاعب مصغّرة، واختتمت الحصة بمران على تنفيذ الكرات الثابتة.
وفي جانب آخر، اكتفى اللاعب عبدالله الحمدان بتمارين خاصة مع الجهاز الطبي لشعوره بآلام عضلية، كما اكتفى اللاعب زياد الجهني بتمارين خاصة مع الجهاز الطبي؛ فيما شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب عبدالرحمن العبود في التدريبات الجماعية.
ويختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية في تمام السادسة والربع من مساء يوم غدٍ الاثنين، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.