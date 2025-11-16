عودة "العبود" في التدريبات الجماعية.. الأخضر يبدأ استعداده للقاء الجزائر

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تدريباته استعدادًا للمباراة الودية أمام منتخب الجزائر بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.