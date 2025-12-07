رودريغيز: مواجهة المغرب تنافسية.. والحمدان: نسعى للصدارة رغم صعوبة اللقاء

عقد مساعد مدرب المنتخب السعودي، فرانسوا رودريغيز، واللاعب عبدالله الحمدان مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة الأخضر المرتقبة أمام المنتخب المغربي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العرب FIFA قطر 2025.
وأكد رودريغيز ثبات البرنامج التحضيري للأخضر وجاهزية اللاعبين، مشيرًا إلى احترام المنتخب السعودي لقدرات المنتخب المغربي، واستمرار الجهاز الفني في دراسة أسلوب اللعب الأمثل للمباراة.
وأوضح أن المنتخب السعودي ضمن التأهل إلى الدور القادم، فيما يسعى المنتخب المغربي لانتزاع بطاقة التأهل، مما يجعل المواجهة تنافسية بطبيعتها، مع تطلع الأخضر لتحقيق نتيجة إيجابية.
وأشار إلى أن الفريق لا يزال في مرحلة التطور، ويعمل الجهاز الفني على تقليص الأخطاء، مؤكدًا أن البطولة تُعد محطة تحضيرية مهمة قبل كأس العالم، خاصة لتعزيز القوة الهجومية.
وأضاف أن الخيارات الفنية لا تزال قيد الدراسة، مع احتمال إجراء تغييرات تُحسم لاحقًا بعد وصول المدرب، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يدخلون المباراة بأهداف واضحة، أبرزها إثبات الذات لضمان التواجد في قائمة المونديال.
من جانبه، شدّد اللاعب عبدالله الحمدان على صعوبة المواجهة، مشيرًا إلى جاهزية المنتخب ورغبته في حصد النقاط الثلاث والتأهل متصدرًا للمجموعة.
وأكد أن هدف الأخضر واضح في هذه المرحلة، وهو صدارة المجموعة، مشيرًا إلى أن مواجهة المنتخبات القوية تمنح اللاعبين خبرة أكبر، لافتًا إلى توفر سبعة أشهر إضافية لاستكمال التحضيرات قبل كأس العالم.