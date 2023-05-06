أوراوا يتفوّق على الهلال والاتحاد وينفرد بعدد مرات التتويج بلقب دوري الأبطال

وفاز نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2022، بعدما تغلّب على الهلال السعودي 1-0 يوم السبت على استاد سايتاما 2002 في سايتاما، في إياب الدور النهائي.