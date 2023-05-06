أوراوا يتفوّق على الهلال والاتحاد وينفرد بعدد مرات التتويج بلقب دوري الأبطال

بات فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني، أول فريق يتوّج بلقب دوري أبطال أسيا في ثلاث مناسبات بمسماه الجديد، متفوقًا على ناديَي الهلال والاتحاد السعوديين.
في المقابل أخفق الهلال في الحصول على البطولة للمرة الخامسة؛ حيث كان حصل على بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عامي 1991 و2000، ودوري أبطال آسيا 2019 و2021.
وفاز نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2022، بعدما تغلّب على الهلال السعودي 1-0 يوم السبت على استاد سايتاما 2002 في سايتاما، في إياب الدور النهائي.
وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجّل أوراوا ريدز هدف الفوز عن طريق لاعب الهلال أندريه كاريلو "بالخطأ داخل مرمى فريقه" في الدقيقة 49.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت يوم السبت الماضي بالتعادل 1-1 على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ليتوج أوراوا ريدز باللقب بعدما تفوق بواقع 2-1 في مجموع المباراتين.
وحظيت المباراة النهائية لأغلى البطولات الآسيوية، بالعديد من الأرقام المميزة؛ بحسب ما كشف عنها موقع "Opta" المتخصص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم:
- أوراوا ريد دايموندز أول فريق يحقّق 3 ألقاب في دوري أبطال آسيا بمسمّاه الحالي، ليتفوّق على: الهلال، جوانجزو، أولسان هونداي، الاتحاد، جيونبوك، ولكل منهم لقبان.
- لم يسبق للهلال أن توّج بدوري أبطال آسيا بعد تعادله على أرضه "0-0 أمام ويسترن سيدني وانديريرز في 2014، و1-1 أمام أوراوا ريد دايموندز في 2017".
- سجّل أندري كاريلو ثاني هدف ذاتي في تاريخ نهائيات دوري أبطال آسيا، بعد هدف وو يون سيم في مرمى فريقه جيونبوك هونداي أمام السدّ في 2011.
يُشار إلى أن أوراوا ريد دايموندز الياباني ضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 في السعودية.