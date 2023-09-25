رياضة

"ما شاء الله كل شيء هنا منظم".. والدة ساديو ماني: انضمام ابني إلى النصر أفضل قرار اتخذه في حياته

"ما شاء الله كل شيء هنا منظم".. والدة ساديو ماني: انضمام ابني إلى النصر أفضل قرار اتخذه في حياته

تحدثت ساتو توري، والدة السنغالي ساديو ماني، عن دعمها لنجم نادي النصر، كما عبرت عن سعادتها بتواجده بالسعودية، وانضمامه إلى صفوف نادي النصر .

وكانت عائلة ساديو ماني قد حضرت في مدرجات ملعب الأول بارك خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام الأهلي من منافسات دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز النصر بنتيجة (4/3).

وقالت والدة ساديو ماني خلال تصريحات إعلامية: "ما شاء الله كل شىء هنا منظم، أقدم دعمي للفريقين، حبي الكبير لساديو، الجميع يحب ساديو فريقه، والفرق الأخرى، وجميع الشعب السعودي".

وتابعت والدة اللاعب السنغالي: "الكل هنا يعلم أنه مسلم، ولاعب جيد، نحن فخورون جدًا بساديو، وبتواجده في السعودية، فالحكومة السعودية والفريق اعتنوا به جيدًا".

واستطردت قائلة: "قرار انضمام ساديو إلى النصر هو أفضل قرار اتخذه في حياته على الإطلاق، نحن سعداء بأن وفقه الله لهذا الطريق".

النصر
ساديو ماني

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