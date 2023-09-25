"ما شاء الله كل شيء هنا منظم".. والدة ساديو ماني: انضمام ابني إلى النصر أفضل قرار اتخذه في حياته

وتابعت والدة اللاعب السنغالي: "الكل هنا يعلم أنه مسلم، ولاعب جيد، نحن فخورون جدًا بساديو، وبتواجده في السعودية، فالحكومة السعودية والفريق اعتنوا به جيدًا".