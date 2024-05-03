منتخب اليابان يتوج بلقب كأس آسيا تحت 23 عاماً للمرة الثانية بتاريخه

توّج منتخب اليابان بلقب كأس آسيا تحت 23 عاماً قطر 2024، بعدما تغلب بصعوبة على أوزبكستان بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الجمعة على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.
وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عندما خطف البديل فوكي يامادا هدف الفوز الثمين لصالح اليابان.
وكانت مباراة تحديد المركز الثالث أقيمت يوم الخميس، حيث فاز العراق على إندونيسيا 2-1 بعد التمديد على ملعب عبدالله بن خليفة.
وهذا هو اللقب الثاني لمنتخب اليابان في تاريخ البطولة، بعدما كان توّج باللقب في نسخة عام 2016 التي أقيمت في قطر أيضاً.
ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة (اليابان، وأوزبكستان، والعراق ) تأهلت إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين سيلعب صاحب المركز الرابع منتخب إندونيسيا مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة إفريقيا.