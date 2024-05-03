منتخب اليابان يتوج بلقب كأس آسيا تحت 23 عاماً للمرة الثانية بتاريخه

ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة (اليابان، وأوزبكستان، والعراق ) تأهلت إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين سيلعب صاحب المركز الرابع منتخب إندونيسيا مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة إفريقيا.