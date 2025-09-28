فرسان الأخضر لقفز الحواجز يتوجون بالذهب في كأس الأمم بالمغرب

توج فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز اليوم بذهبية الفرق في كأس الأمم بالمغرب للعام الثاني على التوالي، بمشاركة عشرة منتخبات من مختلف دول العالم، على حواجز بارتفاع 155 سم. وحلّ في المركز الثاني المنتخب الإيطالي، وجاء في المركز الثالث المنتخب البريطاني. ومثل المنتخب السعودي كل من الفرسان رمزي الدهامي، وعبدالله الشربتلي، وعبدالرحمن الراجحي، وخالد المبطي.
كما توّج أمس الفارس عبدالرحمن الراجحي بطلاً لشوط الجائزة الكبرى CSIO4* المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026م، فيما حل وصيفاً له الفارس عبدالله الشربتلي.
وجاء فوز الراجحي رفقة الجواد Heartbeat W بجولتين خاليتين من الأخطاء وبزمن 41.02 ثانية، فيما جاء فوز الشربتلي على الجواد Alamo بدون أخطاء للجولتين وبزمن 41.60 ثانية.
ويحرص فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز على حصد النقاط من خلال الأشواط المؤهلة لكأس العالم 2026م في جولات الدوري العربي، لضمان الظفر بالمقاعد المخصصة للتأهل للبطولة العالمية.