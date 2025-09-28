فرسان الأخضر لقفز الحواجز يتوجون بالذهب في كأس الأمم بالمغرب

توج فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز اليوم بذهبية الفرق في كأس الأمم بالمغرب للعام الثاني على التوالي، بمشاركة عشرة منتخبات من مختلف دول العالم، على حواجز بارتفاع 155 سم. وحلّ في المركز الثاني المنتخب الإيطالي، وجاء في المركز الثالث المنتخب البريطاني. ومثل المنتخب السعودي كل من الفرسان رمزي الدهامي، وعبدالله الشربتلي، وعبدالرحمن الراجحي، وخالد المبطي.