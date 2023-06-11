رياضة
8 أندية تتنافس على لقب شاطئية اليد للكبار في ختام منافساتها غدًا
تأهلت أندية الخليج والهداية والخويلدية والترجي والمحيط والصفا ومضر والابتسام، إلى الدور ربع النهائي من بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية لدرجة الكبار، بعد تحقيقهم المركزين الأول والثاني في مجموعات الدور التمهيدي من البطولة التي تجري منافساتها على ملاعب نادي الصفا الرديفة.
وفي مواجهات اليوم الثالث استطاع الخليج التفوق على الوحدة بنتيجة (2 - 0)، وفاز الترجي على نظيره النور (2 - 1)، وخسر الصفا من المحيط (2 - 0)، وتفوق مضر على الهدى (2 - 0).
ومن المقرر أن تختتم منافسات البطولة غدًا، بإقامة مواجهات الدور ربع النهائي، حيث سيلتقي الخليج مع الصفا، والخويلدية مع الابتسام، والمحيط مع الهداية، ومضر مع الترجي، ثم ستُقام مواجهات الدور نصف النهائي، وبعدها مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، وستُقام المباراة النهائية عند الساعة 9:15 مساءً.