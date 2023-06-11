8 أندية تتنافس على لقب شاطئية اليد للكبار في ختام منافساتها غدًا

ومن المقرر أن تختتم منافسات البطولة غدًا، بإقامة مواجهات الدور ربع النهائي، حيث سيلتقي الخليج مع الصفا، والخويلدية مع الابتسام، والمحيط مع الهداية، ومضر مع الترجي، ثم ستُقام مواجهات الدور نصف النهائي، وبعدها مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، وستُقام المباراة النهائية عند الساعة 9:15 مساءً.