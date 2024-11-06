الإصابة الجديدة تُغيّب "نيمار" لـ 3 أسابيع عن "الهلال"

أوضحت تقارير صحفية برازيلية، اليوم الأربعاء، عن مدة غياب لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، النجم البرازيلي "نيمار"، والذي تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه الماضية.
وأشارت شبكة UOL البرازيلية، إلى أن مدة غياب "نيمار" عن "الهلال" سيمتد لـ 3 أسابيع على الأقل.
ويغيب "نيمار" عن مباراة الهلال المقبلة ضد السد القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري.
وتعرض " نيمار" للإصابة من جديد خلال مواجهة فريقه الهلال ضد نظيره الاستقلال الإيراني، والتي جرت بملعب المملكة أرينا بالرياض، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.