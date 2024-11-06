الإصابة الجديدة تُغيّب "نيمار" لـ 3 أسابيع عن "الهلال"

أوضحت تقارير صحفية برازيلية، اليوم الأربعاء، عن مدة غياب لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، النجم البرازيلي "نيمار"، والذي تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه الماضية.