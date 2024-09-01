"ابن نافل" يكشف اللحظات الأخيرة لصفقة "الحربي" ومكالمة منتصف الليل مع "الوليد": "للهلال ما فيه إلا أبشر"

أوضح رئيس الهلال فهد بن سعد بن نافل اللحظات الأخيرة التي حسمت انتقال لاعب الشباب متعب الحربي فجر اليوم لنادي الهلال، شاكرًا الأمير الوليد بن طلال على تكفّله بالصفقة ودعمه للهلال وإدارته".
وقال رئيس الهلال في حسابه على منصة "X": "للهلال.. ما فيه إلا أبشر"، كان جواب سمو الأمير الوليد بن طلال أثناء اتصالي به من "باريس" منتصف الليلة الماضية".
وأضاف: "عندما كان الحوار يدور حول استقطاب اللاعب متعب الحربي؛ لكونه خيارًا ممتازًا لمستقبل الهلال، والظروف المالية لشركة الهلال لا تسمح بالتعاقد معه".
وتابع: "شكرًا سموك على دعمك الدائم للهلال ولي وإدارتنا".
وأعلن نادي الهلال اليوم تفاصيل صفقة انتقال متعب الحربي لاعب الشباب إلى صفوف الفريق.
وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة "إكس": "أتمّت شركة الهلال برئاسة فهد بن نافل إجراءات التوقيع مع الدولي متعب الحربي قادمًا من نادي الشباب.
ويرتدي متعب الحربي بموجب العقد قميص الهلال لمدة 5 سنوات.
وقدّم مجلس إدارة شركة نادي الهلال الشكر والتقدير للأمير الوليد بن طلال؛ نظير تكفّله بكامل قيمة شراء العقد.