رياضة

"ابن نافل" يكشف اللحظات الأخيرة لصفقة "الحربي" ومكالمة منتصف الليل مع "الوليد": "للهلال ما فيه إلا أبشر"

قال: الأمير كان في باريس والحوار دار حول اللاعب و"كونه خيارًا ممتازًا والظروف المالية لا تسمح"