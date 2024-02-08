بعد انقطاع عامين.. متسابقة الراليات "إسراء الدخيل" تختار حائل تويوتا لعودتها

تعود المتسابقة السعودية "إسراء الدخيل" لسباقات السيارات الصحراوية بعد انقطاع دام عامين من خلال فئة المركبات "SSV" برالي حائل تويوتا الدولي 2024، الذي يمثّل الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للراليات 2024 "الباها" وبطولة الشرق الأوسط.
وفي التفاصيل: تحدّثت "الدخيل" عن عودتها للسباقات، وقالت: إن ابتعادي كان جزئيًّا؛ فقد كنت حاضرة متفرجة ومتابعة لكل السباقات الصحراوية خلال الفترة الماضية دون المشاركة فيها، واكتفيت بالمشاركة في سباقات الكارتنج، وحقّقت بتوفيق الله بطولة رياضة الكارتنج لعام 2023م.
وأضافت: اخترت أن تكون عودتي من خلال رالي حائل لعدة أسباب؛ أولها انطلاقتي كانت من خلاله وتحديدًا في رالي حائل 2021، كما أن رالي حائل يحمل أهمية كبيرة لي ولجميع عشاق الراليات في المملكة؛ لأن منطقة حائل تتنوع تضاريسها الجذّابة والمسارات المليئة بالتحديات.
وعن توقُّعاتها للنتيجة تقول إسراء: سأكتسب تجربة مميزة مخلوطة بدروس ستحضّرني بشكل مثالي للراليات القادمة، وخاصة Dakar القادم، وأعلم أن المنافسة ستكون شرسة على أرض حائل، لكن هذا جزء من متعة السباق.
يذكر أن إسراء هي بطلة أول نسخة لبطولة السعودية تويوتا أوتوكروس 2019م، وشاركت في عدد من السباقات الدولية منذ 2017م.