بعد انقطاع عامين.. متسابقة الراليات "إسراء الدخيل" تختار حائل تويوتا لعودتها

وفي التفاصيل: تحدّثت "الدخيل" عن عودتها للسباقات، وقالت: إن ابتعادي كان جزئيًّا؛ فقد كنت حاضرة متفرجة ومتابعة لكل السباقات الصحراوية خلال الفترة الماضية دون المشاركة فيها، واكتفيت بالمشاركة في سباقات الكارتنج، وحقّقت بتوفيق الله بطولة رياضة الكارتنج لعام 2023م.