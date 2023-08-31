الساعات القادمة تحسم مصير صفقة انضمام "كاراسكو" للشباب

كشف الصحفي "فابريزيو رومانو" عن أن الساعات القادمة ستكون حاسمة لمستقبل البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، لاعب أتليتكو مدريد، الذي يرغب نادي الشباب في ضمه بالميركاتو الصيفي الحالي.
وقال الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين: إن الشباب وافق على جميع الشروط الشخصية للجناح البلجيكي، واللاعب حريص على هذه الخطوة ولكن أتلتيكو يريد أموالًا أكثر.
وشدد رومانو عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، على أن التوقيت سيكون حاسمًا، فأتلتيكو يريد الإجابة النهائية اليوم.
وأفادت صحيفة "Relevo" الإسبانية بأن أتلتيكو مدريد حدد مهلة لنادي الشباب للتفاوض بشأن كاراسكو، قبل يوم الجمعة، لحسم مستقبل اللاعب النهائي.
وذكرت الصحيفة أن يانيك كاراسكو الذي لديه عقد مع أتلتيكو حتى 2024 ولم يتم تجديده بعد؛ لديه عرض من السعودية بعقد لمدة 3 سنوات مقابل مبلغ ضخم.