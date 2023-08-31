الساعات القادمة تحسم مصير صفقة انضمام "كاراسكو" للشباب

وذكرت الصحيفة أن يانيك كاراسكو الذي لديه عقد مع أتلتيكو حتى 2024 ولم يتم تجديده بعد؛ لديه عرض من السعودية بعقد لمدة 3 سنوات مقابل مبلغ ضخم.