في نسخته الثانية.. انطلاق موسم الدرعية 2022 بتنظيم العديد من البطولات الرياضية العالمية

وأضاف: "ما حققته الفعاليات والاستضافات الرياضية من نجاحات كبرى في الدرعية، والتي تمثلت باستضافة سباقات فورمولا إي، وبطولة العالم للوزن الثقيل، إلى جانب احتضانها النسخة الأولى من موسم الدرعية، يعدّ محفزًا لإقامة الموسم للمرة الثانية، وهنا أدعو الجماهير كافة، من داخل وخارج المملكة، للمشاركة في هذا الموسم، والاستمتاع بما يُقدم فيه من فعاليات".