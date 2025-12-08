الأخضر يتعثر.. ويتنازل عن الصدارة للمغرب في ختام دور مجموعات كأس العرب

وسط حضور جماهيري تجاوز الـ78 ألف متفرج "الأكثر حضورًا"، تعثّر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام شقيقه المغربي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الإثنين، في ختام دور المجموعات، على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب FIFA قطر 2025™، بقيادة الحكم ماريو إسكوبار من غواتيمالا.