الأخضر يتعثر.. ويتنازل عن الصدارة للمغرب في ختام دور مجموعات كأس العرب

وسط حضور جماهيري تجاوز الـ78 ألف متفرج "الأكثر حضورًا"، تعثّر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام شقيقه المغربي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الإثنين، في ختام دور المجموعات، على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب FIFA قطر 2025™، بقيادة الحكم ماريو إسكوبار من غواتيمالا.
الشوط الأول انتهى بتقدُّم المغرب بهدف دون رد، جاء من خطأ من مدافع "الأخضر" عبدالإله العمري، ليستثمر كريم البركاوي ذلك الخطأ بهدف أول للمغرب في الدقيقة 12.
وكانت العارضة المغربية قد تصدّت لرأسية لاعب "الأخضر" صالح أبو الشامات في الدقيقة السادسة.
وفي الشوط الثاني، نجح عبدالله الحمدان في جلب ركلة جزاء للمنتخب السعودي في الدقيقة 69، تقدَّم لتنفيذها الحمدان، لكنه طوّح بالكرة فوق العارضة، مهدِرًا فرصة التعديل لـ"الأخضر".
وتألّق حارس المنتخب السعودي عبدالرحمن الصانبي في التصدي لتسديدة لاعب المغرب الموساوي في الدقيقة 77.
وبهذه النتيجة، تصدّر المغرب المجموعة برصيد 7 نقاط، وجاء "الأخضر" السعودي ثانيًا بـ6 نقاط، وتأهّل المنتخبان إلى ربع النهائي معًا، فيما غادر منتخبا عمان وجزر القمر البطولة عن هذه المجموعة.