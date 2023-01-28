بعد إقصاء الهلال والنصر.. الليلة قمة الاتحاد والفيحاء ..لمَن كأس السوبر الأول؟

تشهد العاصمة السعودية الرياض، سباق الـ 90 دقيقة ، من أجل تحقيق اللقب الأول لكأس السوبر السعودي الأول، حيث يجمع اللقاء فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع نظيره الفيحاء ، وتحديدًا عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في الرياض.