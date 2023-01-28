بعد إقصاء الهلال والنصر.. الليلة قمة الاتحاد والفيحاء ..لمَن كأس السوبر الأول؟

تشهد العاصمة السعودية الرياض، سباق الـ 90 دقيقة ، من أجل تحقيق اللقب الأول لكأس السوبر السعودي الأول، حيث يجمع اللقاء فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع نظيره الفيحاء ، وتحديدًا عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في الرياض.
وجاء تأهل الفيحاء على حساب حامل اللقب الهلال 1-0، فيما تأهل الاتحاد عبر "عنق الزجاجة" من البوابة الكبيرة أمام النصر 3-1.
الاتحاد يخوض المواجهة وفي صفوفه نخبة من لاعبي الدوري السعودي في مقدمتهم الحارس الأفضل "غروهي" إلى جانب خط الأمان في منطقة الدفاع بقيادة المصري أحمد حجازي ، وفي المقدمة الثلاثي الخطر ( كورنادو ، رومارينهو وحمدالله).
في المقابل يحمي عرين الفيحاء حارس مميز وهو " فلاديمير" وإلى جانبه المدافع الصلب سامي الخيبري، ويوجد الخطر "باولينيو" في خط المقدمة.
ويبقى السؤال .. مَن يحقق لقب السوبر الأول الاتحاد أم الفيحاء؟