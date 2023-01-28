رياضة

بعد إقصاء الهلال والنصر.. الليلة قمة الاتحاد والفيحاء ..لمَن كأس السوبر الأول؟

عند الثامنة من مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض
بعد إقصاء الهلال والنصر.. الليلة قمة الاتحاد والفيحاء ..لمَن كأس السوبر الأول؟
أحمد سرور
أحمد سرور

تشهد العاصمة السعودية الرياض، سباق الـ 90 دقيقة ، من أجل تحقيق اللقب الأول لكأس السوبر السعودي الأول، حيث يجمع اللقاء فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع نظيره الفيحاء ، وتحديدًا عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في الرياض.

وجاء تأهل الفيحاء على حساب حامل اللقب الهلال 1-0، فيما تأهل الاتحاد عبر "عنق الزجاجة" من البوابة الكبيرة أمام النصر 3-1.

الاتحاد يخوض المواجهة وفي صفوفه نخبة من لاعبي الدوري السعودي في مقدمتهم الحارس الأفضل "غروهي" إلى جانب خط الأمان في منطقة الدفاع بقيادة المصري أحمد حجازي ، وفي المقدمة الثلاثي الخطر ( كورنادو ، رومارينهو وحمدالله).

في المقابل يحمي عرين الفيحاء حارس مميز وهو " فلاديمير" وإلى جانبه المدافع الصلب سامي الخيبري، ويوجد الخطر "باولينيو" في خط المقدمة.

ويبقى السؤال .. مَن يحقق لقب السوبر الأول الاتحاد أم الفيحاء؟

نادي الاتحاد
كأس السوبر السعودي
نادي الفيحاء

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