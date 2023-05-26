أخضر الناشئات يخسر ودية البحرين بسداسية

خسر المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا مباراته الودية من أمام نظيره منتخب البحرين بسداسية نظيفة مساء يوم الجمعة في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي المحرق في العاصمة البحرينية المنامة.
وسيتجدد لقاء المنتخبين مجدداً في 30 من شهر مايو الجاري في العاصمة البحرينية المنامة أيضاً .
ودخلت المديرة الفنية للمنتخب السعودي ستيلا غوتال المباراة بتشكيلة مؤلفة من:
لولوة موسى، لولوة صالح، مجد العتيبي ، لمى الرميزان، منيرة الغنام، لولو عبدالله، فاطمة منصور ، ماريا باغفار، مرام اليحيا، بسمة نواف، ليان أمير.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا سبق وخاض مباراتين أمام المنتخب الكويتي في شهر مارس الماضي وخسر في أولى مبارياته وانتصر في الثانية وكان ذلك خلال ثالث معسكر تدريبي لمنتخب الناشئات.