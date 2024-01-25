غداً.. الدرعية تشهد الجولتين الثانية والثالثة من الموسم العاشر لبطولة العالم أي بي بي فورمولا إي 2024

من جهته، قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية: "نجح سباق الدرعية إي بري في الوصول إلى شريحة جديدة من عشاق ومحبي رياضة المحركات، وفي تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في المجتمع المحلي، كما يعدّ سباق الفورمولا إي، تجسيداً لدمج التكنولوجيا الحديثة بالتراث الغني للمملكة، من خلال إقامة السباق في الدرعية، ويؤكّد اهتمام المملكة بإظهار إرثها الثقافي والتاريخي، والنقلة الحضارية التي تسعى إليها رؤية السعودية 2030، ويوفر بيئة تصويرية ممتازة للحدث، والأهمّ من ذلك أن هذا السباق يجسد اهتمام وطننا بالاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، والتطلّع نحو المستقبل، من خلال إضاءة حلبة فورمولا إي في الدرعية بتقنية LED بالكامل".