بتوصية من "خيسوس".. الهلال يرغب في التعاقد مع المصري تريزيجيه

وأشارت الصحيفة إلى أن مدير أعمال تريزيجيه صرّح بأنه يمكن أن يجلب اللاعب للنادي عرضًا يزيد على 10 ملايين يورو؛ علمًا بأن إدارة طرابزون سبور يمكن أن تسمح له بالمغادرة إذا جاء عرض جذاب وقَبِلَه اللاعب.