بتوصية من "خيسوس".. الهلال يرغب في التعاقد مع المصري تريزيجيه

كشفت صحيفة "aksam" التركية، عن منافسة بين نادييْ الهلال والاتحاد، للحصول على خدمات المصري محمود تريزيجيه لاعب نادي طرابزون سبور التركي، بالموسم المقبل.
وبحسب الصحيفة التركية؛ فإن البرتغالي جورجي خيسوس، مدرب الهلال الجديد طالب إدارة النادي بالتعاقد مع تريزيجيه، كما يستعد الهلال والاتحاد لتقديم عرض رسمي للنجم المصري خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مدير أعمال تريزيجيه صرّح بأنه يمكن أن يجلب اللاعب للنادي عرضًا يزيد على 10 ملايين يورو؛ علمًا بأن إدارة طرابزون سبور يمكن أن تسمح له بالمغادرة إذا جاء عرض جذاب وقَبِلَه اللاعب.
ويلعب المحترف المصري، في مركز الجناح الأيمن، لنادي طرابزون سبور في يوليو 2022، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 11 مليون يورو.