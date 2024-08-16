مَنْ يلامس الذهب.. الهلال للقب الخامس في السوبر أم النصر لثالث ألقابه في البطولة؟

ترنو أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم السبت صوب ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، الذي سيكون مسرحًا لنهائي النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس السوبر السعودي، التي تجمع بين الغريمَيْن التقليديَّيْن (الهلال والنصر) في ديربي مثير ومتجدد من ديربيات العاصمة الرياض.
وتأهَّل النصر للمباراة النهائية من كأس السوبر السعودي بفوزه على التعاون في قبل النهائي بهدفين نظيفين، سجلهما أيمن يحيى وكريستيانو رونالدو، بينما فاز الهلال على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ويتطلع فريق النصر الذي خرج خالي الوفاض الموسم الماضي، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى العودة لاعتلاء منصات التتويج من جديد، من خلال إحراز لقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه؛ لتقليص الفارق مع غريمه التقليدي في عدد مرات التتويج في البطولة التي انطلقت عام 2013.
كما يتطلع النصر لإيقاف مسلسل تعثراته المتتالية أمام جاره عند خمس هزائم؛ إذ لم يعرف رفاق رونالدو الفوز على الهلال منذ أن تُوجوا بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية قبل عام تقريبًا على حسابهم بنتيجة (2-1).
ومنذ ذلك التاريخ التقى الفريقان خمس مرات في الموسم الماضي، من بينها واحدة في كأس موسم الرياض، وفاز الهلال في جميع تلك المباريات.
وفي المقابل يأمل الهلال المحافظة على لقبه، من خلال إحراز لقب البطولة للمرة الثانية تواليًا، والخامسة بتاريخه؛ للابتعاد أكثر عن أقرب ملاحقيه (النصر) في مرات التتويج باللقب إلى ثلاث.
ويطمح الهلال لتدشين موسمه الجديد بلقب، يضيفه إلى خزائنه؛ ليرفع رصيده إلى 69 بطولة؛ ليكون أكثر فريق تحقيقًا للبطولات في المملكة العربية السعودية، ويهديه لجماهيره المتعطشة للألقاب.
وتُعد المباراة للهلال بمنزلة امتحان حقيقي للكشف عن مدى استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد؛ وذلك من أجل المحافظة على مكاسبه في الموسم الماضي، الذي تُوج فيه بالثلاثية التاريخية (لقب الدوري، وكأس السوبر، وكأس الملك).