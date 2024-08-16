مَنْ يلامس الذهب.. الهلال للقب الخامس في السوبر أم النصر لثالث ألقابه في البطولة؟

ويتطلع فريق النصر الذي خرج خالي الوفاض الموسم الماضي، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى العودة لاعتلاء منصات التتويج من جديد، من خلال إحراز لقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه؛ لتقليص الفارق مع غريمه التقليدي في عدد مرات التتويج في البطولة التي انطلقت عام 2013.