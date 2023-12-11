وزير الرياضة "الفيصل": استضافتنا لبطولة كأس العالم للأندية انعكاس للنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها وطننا

من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في حديثه: "بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، نسعد جميعًا باحتضان المملكة للنسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية، وكلنا ثقة بأن يضع هذا الحدث الكروي المنتظر، بصمة عالقة في أذهان كل الجماهير الرياضية التي ستحضر منافساتها القوية والمثيرة في مدرجات الملاعب، أو من سيتابعها خلف الشاشات من مختلف أنحاء العالم". ويسبق انطلاق البطولة يوم غدٍ الثلاثاء، حفل افتتاح كبير على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بحضور مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعددٍ كبير من الشخصيات القيادية في الاتحادات القارية، وغيرهم من وسائل الإعلام المحلية والدولية، على أن يقص فريقا الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، شريط المنافسات باللقاء الافتتاحي على أرض ملعب "الجوهرة".