أخضر الناشئين لكرة اليد يدشن مشاركته الآسيوية بمواجهة العراق

يدشن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين يوم غد السبت 20 أغسطس 2022م مشاركته في البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين (المؤهلة لبطولة العالم للناشئين - كرواتيا 2023م)، بملاقاة المنتخب العراقي، عند تمام الساعة الثالثة عصراً، على صالة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية "المنامة".
ويلعب الأخضر ضمن المجموعة الثانية التي تضم بجواره منتخبات: اليابان وقطر والإمارات والكويت والعراق، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات: البحرين وإيران والهند وكوريا وأوزبكستان، وتستمر منافسات البطولة لمدة 12 يومًا.
ويخوض أخضر الناشئين غمار هذه البطولة بحثاً عن التأهل الثاني له عالمياً، بعد أن تأهل أول مرة في تاريخه إلى بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في مقدونيا عام 2019م.
وخضع ناشئو أخضر اليد لحصة تدريبية مساء اليوم الجمعة، عمد من خلالها الجهاز الفني على تطبيق بعض الخطط التكتيكة في الجانبين الدفاعي والهجومي.
وأقيم الاجتماع الفني للبطولة عصر اليوم الجمعة، وشهد حضور إداري المنتخب سامي الفضل والمحلل الفني للأخضر يوسف آل يعقوب.