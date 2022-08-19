أخضر الناشئين لكرة اليد يدشن مشاركته الآسيوية بمواجهة العراق

ويخوض أخضر الناشئين غمار هذه البطولة بحثاً عن التأهل الثاني له عالمياً، بعد أن تأهل أول مرة في تاريخه إلى بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في مقدونيا عام 2019م.